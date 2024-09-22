رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم ورئيس منطقة الإسكندرية يتفقدان سير الدراسة

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية في مستهل العام الدراسى الجديد، حيث قام بزيارة ميدانية إلى معهد الراشدين الابتدائي بإدارة المنتزه، ومعهد فتيات السيوف الإعدادي الثانوي بإدارة شرق، يرافقه رئيس الإدارة المركزية وعدد من قيادات المنطقة.

وخلال طابور الصباح، أكد رئيس الإدارة المركزية عن استمرار جميع المعاهد الأزهرية في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"؛ حيث تعتبر هذه المبادرة جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى الإسهاب فى بناء الإنسان بما يعود على المجتمع بالخير والنماء.

وأوضح فضيلته أن المبادرة سيتم تنفيذها من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات والأنشطة التعليمية التي تهدف إلى تطوير مهارات المعلمين والطلاب، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في التعليم؛ منها البرنامج التثقيفي العقدي، والتخلق بأخلاق القرآن، وأنا الراقي بأخلاقي، وغيرها من المبادرات التي تدعم العملية التعليمية وتعزيز البيئة الدراسية. موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون بين الأزهر الشريف ومؤسسة الرئاسة، مشيراً إلى أهمية المبادرة في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تطوير التعليم وتحسين مخرجاته.



وفي النهاية دعا جميع المعاهد الأزهرية إلى المشاركة الفعّالة في تنفيذ المبادرة، متمنياً أن تسهم هذه الجهود في بناء جيل متميز قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

وفي الختام هنأ رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم العاملين بالمعاهد، وأولياء الأمور، والطلاب ببدء العام الدراسي الجديد، وذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.



