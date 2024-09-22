حملة لاسترداد أملاك الدولة من المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

في إطار جهود الدولة لاستعادة أراضي أملاكها من المتعدين الذين لم يقننوا أوضاعهم، شنت الوحدة المحلية بمركز سمالوط حملة مكبرة بقرية العزيمة على الطريق الصحراوي الغربي، حيث أسفرت الحملة عن استرداد 8 أفدنة وإزالة كل التعديات القائمة عليها، بما في ذلك المباني المخالفة.

وتأتي هذه الحملة في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لاستعادة أراضي أملاك الدولة من المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات تقنين أوضاعهم ولم يتعاقدوا مع إدارة أملاك الدولة بالمحافظة.

وفي هذا السياق، وجه المحافظ نداءً لجميع المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات لتملك الأراضي التي قاموا باستصلاحها، بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التعاقد مع الجهات المعنية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة. وشدد على أن الحملات المكبرة ستستمر في استرداد الأراضي غير المقننة، كما حدث في قرية العزيمة، إذا لم يتم الالتزام بإجراءات التقنين المطلوبة.



إزالة تعديات