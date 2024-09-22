جيران محمد الشناوى بكفر الشيخ يهنئون الأهلى بدرع الدورى.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

التقى اليوم السابع، جيران محمد الشناوى بمحافظة كفر الشيخ، لتهنئة النادى الأهلى بدرع الدورى، متمنين له التوفيق فى بطولة كأس العالم للأندية.

وعبر جيران الشناوي عن فرحتهم بفوز النادي الأهلي بدرع الدوري، وأنه يستحق أن يكون من أفضل حراس المرمى على مستوى العالم، وليس على مستوى أفريقيا فقط، مقدمين التهنئة له وللنادي الأهالي، مطالبين الفريق بالوصول للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية.

وكشف جيران الشناوي، عن مكانة السيد الشناوي والد الشناوي، وأشقاء الشناوي، في الحامول، فهم عائلة متميزة، على علاقة طيبة بهم، ولا يحدث بينهم يوماً خلاف، على العكس فهم يتميزون بحسن المعاملة مع جيرانهم.

وكشفت أم عبدالله، أن نجلها عبدالله، كان يقضي أياما وأشهر بمنزل الشناوي وأشقائه، فقد كانت تطمئن عليه بوجوده معهم، وأن والدة الشناوي على علاقة طيبة من جيرانه، وأنها لا تغادر منزلها، وأن والد الشناوي يتسم بالطيبة.

وأشاد الجيران بحسن أخلاقه، وتتمنوا أن يحوذ أفضل حارس مرمى في أفريقيا للمرة الثانية، وينال مركزا مرموقا على مستوى العالم.

كما كشف جار الشناوي، المشجع للزمالك ومتعصب له، أنه يتوجه بالتهنئة للشناوي وللنادي الأهلي على فوزه بدرع الدوري، فالكرة مكسب وخسارة، ولكن تظل الأخلاقيات المتميزة بين الناديين والروح الرياضية، وأن الشناوي شرف كل كفراوي ولكل أبناء الحامول، فهو يستحق أن يكون أفضل حارس مرمى في العالم.

جيران الشناوي يشيدون بأسرته