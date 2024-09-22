جامعة بنى سويف تطلق قافلة طبية لقرية بنى ماضى ضمن مبادرة بداية جديدة

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اليوم، إطلاق قافلة طبية تنموية شاملة إلى قرية بني ماضي التابعة لمركز ببا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمشاركة كليات الطب البشري، الطب الييطري، وكلية الزراعة، وكلية الصيدلة، و كلية التمريض، وكلية العلاج الطبيعي وكلية الآداب، وطب الأسنان، وكلية الخدمة الاجتماعية التنموية، والإعلام، وبالتعاون مع منطقة وعظ بني سويف ومشاركة فى التنظيم فريق طلاب من أجل مصر وبحضور الدكتور عبد الله مبروك عضو مجلس النواب، وفريق من الأساتذة والطلاب بكليات الجامعة المختلفة.

وأكد رئيس الجامعة، أن تلك القافلة تعد واحده ضمن سلسلة القوافل التي سيتم تنظيمها خلال ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء إنسان، حيث تم توقيع الكشف الطبي على أكثر من ألف حالة في تخصصات، الأطفال والعظام والباطنة والرمد والجلدية والنساء والجراحة العامة والأنف والأذن، وتم صرف الأدوية بالمجان، لافتا إلى مشاركة كلية الإعلام والخدمة الاجتماعية فى موضوعات توعوية عن التنمر على طفل القرية والتربية الوالدية الصحيحة، وتجنب التحرش، والأمراض النفسية، وقلة الوعي، والبناء الأسري الصحي، والولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية، في التلوث البيئي.

كما شاركت منطقة الوعظ بمحاضرات توعوية بقضايا معاصرة منها ( مخاطر التفكك الأسري على الفرد والأسرة والمجتمع - تنظيم الأسرة - حق الأولاد - مخاطر الاستخدام الخاطىء والسلبي للسوشيال ميديا - الوقاية خير من العلاج - المحافظة على سلامة النفس البشرية والبيئة التي نعيش فيها - فضل العمل التطوعي وضرورة إخلاص النية لله.