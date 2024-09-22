اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 سبتمبر 2024 07:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

تقارير أوكرانية: انفجارات قوية تهز شبه جزيرة القرم

الأحد، 22 سبتمبر 2024 06:41 م
تقارير أوكرانية: انفجارات قوية تهز شبه جزيرة القرم انفجار - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت تقارير أوكرانية اليوم الأحد بأنه سمع دوي انفجارات ضخمة في شبه جزيرة القرم بالقرب من بلدة دجانكوي في شمال شبه الجزيرة حيث شوهد دخان يتصاعد بالقرب من قرية أزوفسكه باتجاه قرية بوبيدنوي.


وأشارت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية إلى أنه في منطقة دجانكوي سمع دوي أربعة إلى خمسة انفجارات قوية".


من جانبهم، قال شهود عيان محليين من منطقة دجانكوي، أن الدخان شوهد وهو يتصاعد فوق المنطقة القريبة من أزوفسكه وأقرب إلى بوبيدنوي.


يشار إلى أن مطارا عسكريا تتمركز فيه مروحيات روسية وطائرات حربية وأنظمة دفاع جوي من طراز S-300/S-400 يقع بين منطقتي دجانكوي وبوبيدنوي.


وفي وقت سابق، أفادت وكالة يوكرينفورم بأن القوات الجوية الأوكرانية شنت ضربات جوية، مما أدى إلى تدمير مستودع ذخيرة روسي في شبه جزيرة القرم.







شبه جزيرة القرم

القرم

روسيا

اوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة