تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 7 فرد خرطوش فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة منوف بمحافظة المنوفية، تجديد حبس عاطل ضبط وبحوزته 7 فرد خرطوش، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تمكنت وحدة مباحث مركز منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزتة 7 فرد خرطوش ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من اللواء أحمد خيرى مدير مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد تمكن الرائد أحمد عبد السلام رئيس مباحث مركز منوف من ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية " بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية، لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ، وبحوزته 7 فرد محلى ، عدد من الطلقات ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.