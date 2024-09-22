بيسكوف: الغرب مهووس بفكرة حرب روسيا حتى تنفد قوات أوكرانيا

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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الغرب "مهووس" بفكرة شن حرب ضد روسيا حتى تنفد قوات أوكرانيا.

جاء ذلك تعقيبا على تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج الأخير بأنه لا داعي للخوف من استخدام الأسلحة الغربية لشن ضربات في عمق روسيا.

وأضاف بيسكوف، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأحد، "إنهم مهووسون بفكرة قتالنا حتى آخر أوكراني".

وأعرب المتحدث باسم الكرملين، عن أسفه لأن العديد من الناس في أوروبا يشاركون ستولتنبرج رأيه، وقال "للأسف أعتقد أن موقفه يشترك فيه كثيرون في أوروبا، لقد سمعنا الكثير من الروايات من أوروبا مفادها أنه لا داعي للخوف من روسيا أو بوتين، ولا داعي لأخذهما على محمل الجد".

وأشار إلى أن روسيا لا ترى بديلا عن انتصارها في العملية العسكرية الخاصة.

وأكد بيسكوف، "الحرب مستمرة، إنهم في حرب معنا، لدينا عدو جماعي أمامنا يقول صراحة أن هدفه هو هزيمة روسيا استراتيجيا وتكتيكيا، وهذا يلزمنا بأخذ هذا الموقف الخاص بهم على محمل الجد ومواءمة أفعالنا مع هذا الخطر، ومواصلة العملية العسكرية الخاصة من أجل تحقيق جميع أهدافنا وتنفيذ جميع مهامنا وتحقيق النصر بأنفسنا".