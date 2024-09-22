بعد مصرع طفل قعيد.. إزاي تواجه كوارث الماس الكهربائي؟

كتب بهجت أبو ضيف

ما زالت كوارث الماس الكهربائي مستمرة، حيث أدى حريق ناتج عن ماس كهربائي، إلى مصرع طفل قعيد في إحدى قرى العياط بالجيزة، وهو ما آثار حالة من الحزن بين أهالي القرية، خاصة بعد فشل محاولات إنقاذه.

وهناك بعض النصائح لمواجهة اندلاع الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائي، ومنها ..

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام