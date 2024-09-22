بدء توافد الطلاب على المدارس فى أول يوم دراسة بالمنوفية.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل إحدى المدارس بمحافظة المنوفية ، والتى بدأت فى استقبال الطلاب فى أول يوم دراسى للعام الدراسى الجديد .

و أكد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة " لليوم السابع"، أننا أنهينا كافة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد من كافة النواحى لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد 2024/2025، بالإضافة إلى تشكيل لجان من المديرية لمتابعة كافة القرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن والمرور على جميع المدارس لمتابعة سير اليوم الدراسي بنطاق المحافظة .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية ، لدينا 2688مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة ، بإجمالى مايقرب 25 ألف فصل، 992 مدرسة فى المرحلة الابتدائية ، 629مدرسة المرحلة الإعدادية ، 187مدرسة فى المرحلة الثانوى العام ، 198 مدرسة تعليم فنى ،628 رياض أطفال لاستقبال 2 مليون 270 ألف 224 طالب وطالبه على مستوى المحافظة بأكملها .

وأشار الفول ، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية لوضع خطة لنشر الوعي الصحي والوقائي بين الطلاب حفاظا على الصحة العام، مشددا على أهمية التنبيه على مديري المدارس بإعداد خطة محكمة للإشراف اليومي خلال أيام الدراسة ، توزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدارس بما يحقق العدالة فى التوزيع لمواجهة المخاطر والحفاظ على الارواح وسلامة المنشآت.