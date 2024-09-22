انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على معظم مناطق بمحافظة المنوفية. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

تشهد محافظة المنوفية ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على معظم مناطق محافظة المنوفية، كما تشهد الطرق الرئيسية بالمحافظة سيولة مرورية على معظم أنحاء المحافظة.

وكشفت هيئة الارصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، مشيرة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتتوقع الهيئة، أن يسود اليوم، طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا.