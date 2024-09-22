انتظام 123 ألف و319 طالبا فى 642 مدرسة بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن اليوم الأول شهد انتظام (123319) طالب وطالبة موزعين على (642) مدرسة في مختلف إدارات المحافظة. في إطار متابعة سير العملية التعليمية، حضر حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، طابور الصباح والإذاعة المدرسية بمدرسة الشهيدة ندى أحمد خميس للتعليم الأساسي بنات.

تضمنت فقرات الإذاعة المدرسية الحديث عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وفضل الشهادة في سبيل الوطن.

بعد ذلك، قام وكيل الوزارة بجولة تفقدية داخل الفصول الدراسية، حيث شملت الجولة 12 فصلًا للمرحلة الابتدائية التي تضم (513) طالبة، و8 فصول للمرحلة الإعدادية التي تضم (248) طالبة. واطمأن على انتظام الطلاب في الصفوف الأولى، مؤكدًا أهمية الاجتهاد وتنظيم الوقت وممارسة الأنشطة التربوية لتنمية المواهب والمهارات.

وأعرب رضوان عن سعادته بانتظام الطلاب والطالبات في مدارس المحافظة، والتي جاءت أعدادهم موزعة على إدارة العريش التعليمية 62376 طالب وطالبة موزعين على 217 مدرسة، إدارة بئر العبد التعليمية: 34109 طالب وطالبة موزعين على 149 مدرسة، إدارة الحسنة التعليمية 5425 طالب وطالبة موزعين على 72 مدرسة، إدارة نخل التعليمية1734 طالب وطالبة موزعين على 39 مدرسة، إدارة رفح التعليمية، 6013 طالب وطالبة موزعين على 69 مدرسة، إدارة الشيخ زويد التعليمية13659 طالب وطالبة موزعين على 95 مدرسة.

