انتظام 1.4 مليون طالب بـ 2720 مدرسة بالدقهلية فى أول أيام الدراسة

الدقهلية شريف الديب

استقبلت 2720 مدرسة داخل محافظة الدقهلية، مليون و406 ألف و204 طلاب اليوم فى أول أيام الدراسة الفعلية، للعام الدراسي 2024/ 2025 بعد انتظام الدراسة لكل المراحل التعليمية.

وانتهت مديرية التربية والتعليم بالدقهليه، برئاسة ناصر شعبان وكيل الوزارة، من الاستعدادات لاستقبال الطلاب بعد تشكيل عدد من اللجان للمرور على المدارس ومتابعة انتهاء الاستعدادات به، والاطمئنان على التجهيزات والمرور على خزانات المياه، ودورات المياه فى كل مدرسة، ومقاعد الطلاب.

كما انتظم 52 ألف و449 معلم ومعلمه، داخل مدارسهم، بمختلف المراحل التعليمية، وقد بلغ عدد المدارس الابتدائية بالمحافظة 1293 مدرسه ابتدائي، و 786 مدرسه اعدادي ، 168 مدرسه ثانوي عام، و 54 مدرسة رسمية، و 1 مدرسة تعليم متكامل، و 3 مدارس تعليم دولي، و 4 مدارس مصرية يابانية، و 147 مدرسة تعليم فني

وعقد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عدة اجتماعات مع قيادات التعليم، مشددًا على ضرورة تطبيق القرارات الوزارية الجديدة (136 و137 و138) المتعلقة بالمراحل الدراسية، بالإضافة إلى القرارات الخاصة بالانضباط المدرسي.

وأكد أهمية العمل على استقرار وانضباط بداية العام الدراسي، وإجراء يوم تعريفي للصفوف الأولى بجميع المراحل الدراسية، مع تشكيل لجنة لاستقبال الطلاب وتعريفهم بنظام المدرسة.

كما دعا إلى نشر الوعي لدى أولياء الأمور بشأن حقوقهم وواجباتهم المذكورة في القرارات الوزارية الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون له أثر بالغ على حسن سير العملية التعليمية وخلق تعاون مثمر بين المدرسة وولي الأمر لصالح الطالب.

وشدد على تفعيل دور التوجيه والمتابعة للنهوض بالعملية التعليمية، ورفع شعار عام دراسي يركز على الالتزام والانضباط والجودة التعليمية. وأكد أنه لن يُسمح بوجود أي تقصير في المنظومة التعليمية هذا العام.