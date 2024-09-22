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انتظام الدراسة اليوم بجميع المدارس بالعام الدراسى الجديد 2025

الأحد، 22 سبتمبر 2024 08:15 ص
انتظام الدراسة اليوم بجميع المدارس بالعام الدراسى الجديد 2025 عودة الدراسة
كتب محمود طه حسين

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تنتظم اليوم الأحد الدراسة بـ العام الدراسي الجديد فى جميع المدارس على مستوى الجمهورية، حيث تستقبل المدارس الطلاب فى جميع المراحل التعليمية، وتعمل المديريات التعليمية على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب وإضفاء الفرحة والبهجة على وجوه الطلاب بتزيين الفصول، كما تحرص المدارس على بدء اليوم الدراسى بترديد النشيد الوطنى وتحية العلم، فيما تتابع قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انتظام الدراسة بالعام الدراسي الجديد حيث يتفقد وزير التربية والتعليم اليوم مدارس بمحافظة قنا فيما يتابع نواب الوزير فى محافظات مختلفة سير الدراسة.

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف مجموعة من القرارات المهمة كالتالى:

- لا يوجد تابلت للمدارس الخاصة والكتب موجودة على موقع الوزارة كوسيلة ومصدر للتعلم، مع تسليم طلاب المدارس الحكومية التابلت بالصف الأول الثانوى العام.

- خروج اللغات الأجنبية الثانية من المجموع في الثانوية العامة.

- إضافة وحدة من الجيولوجيا على مادة الأحياء في الثانوية العامة.

- لا تغيير في طريقة امتحانات الثانوية العامة (البابل شيت مستمر).
- آلية محكمة للسيطرة على محاولات الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.
- المعلم الذى يرغب فى زيادة مرتبه يحصل على حصص زيادة مقابل 50 جنيه للحصة الواحدة.

- تدريس البرمجة للصف الأول الثانوي من العام الدراسي بعد المقبل.

- إعادة النظر فى تأشيرة فوق الكثافة لطلاب المدارس من العام الدراسي بعد المقبل.

الواجب المنزلي سيكون موحد لجميع الطلاب بكل الصفوف وسيتم نشر الواجب المرتبط بكل درس عى موقع الوزارة والمطلوب من الطالب يعمله في الواجب بكل درس هيكون على موقع الوزارة.

- صيغة موحدة للاختبارات الأسبوعية والامتحانات الشهرية على مستوى الجمهورية

- مفيش تقنين الدروس الخصوصية ولن يكون هناك قرار بالترخيص للسناتر.

- لا تراجع عن إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية.







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