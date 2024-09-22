اليوم السابع: توجيهات رئاسية بمواصلة تحسين خدمات الكهرباء بجميع المحافظات

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: توجيهات رئاسية بمواصلة تحسين خدمات الكهرباء بجميع محافظات الجمهورية

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توجيهات رئاسية بمواصلة تحسين خدمات الكهرباء بجميع محافظات الجمهورية.. الرئيس السيسى يتابع خطط تطوير منظومة الكهرباء والتحديث المستمر لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم ومشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار

الفصول مكتملة.. حضور مرتفع فى ثانى أيام العام الدراسى.. استقبال الطلاب بالمدارس اليابانية بالبلالين والورود.. وترديد تحية العلم والنشيد الوطنى بطابور الصباح

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ماذا يحدث فى أسوان؟ المحافظة تنفى شائعة تلوث مياه الشرب.. المحافظ إسماعيل كمال: تحليل العينات من المحطات والمنازل يؤكد سلامتها.. «الصحة» تطمئن المواطنين: الإصابات نزلات معوية.. وقوافل متحركة لقرى أبوالريش ودراو

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الدولة تتحرك فى مواجهة مثلث تدمير الشعوب.. خطة لمواجهة التطرف ونبذ العنف.. توصيات برلمانية لدعم تجديد الخطاب الدينى وتعظيم الجانب الأخلاقى.. وسياسيون: صناعة الوعى قضية تشاركية لحماية المجتمع من أفكار ظلامية



