"الميكروفون مفتوح".. بايدن يحذر من استمرار سلوك الصين "العدائي"

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حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، من استمرار سلوك الصين في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايون، الذي وصفه بـ "العدواني"، مشددا على أن الولايات المتحدة ترى أن التواصل مع الصين مهم لمنع الصراعات وإدارة الأزمة وسط المنافسة الاستراتيجية .

وفي لحظة لم يكن يعلم خلالها أن الميكروفون مفتوح، على هامش قمة الرباعية في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، قال بايدن إن الرئيس الصيني شي جين بينج، يتطلع الي "شراء مساحة" دبلوماسية لتحقيق مصالح الصين بقوة، معتبرا أنه يحاول تقليل التوتر في العلاقات.

وسمع بايدن وهو يقول: "نعتقد أن شي جين بينج يتطلع إلى التركيز على التحديات الاقتصادية المحلية والحد من الاضطرابات في العلاقات الدبلوماسية مع الصين، وهو يتطلع - أيضًا - إلى شراء بعض المساحة الدبلوماسية، في رأيي، لملاحقة مصالح الصين بقوة".

وأضاف الرئيس الأمريكي - حسبما أذاعت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - أن الصين "تختبر" الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وبدأ زعماء "كواد"، بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، قمتهم في ديلاور.