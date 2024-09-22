المقاومة العراقية تهاجم أهدافا إسرائيلية بسرب من الطائرات المسيرة

كتب عبد الوهاب الجندى

هاجمت المقاومة في العراق بسرب من الطائرات المسيّرة أهدافاً تابعة للاحتلال الإسرائيلي، في غور الأردن في فلسطين المحتلة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صافرات الإنذار دوت في بيسان وغور الأردن للاشتباه باختراق مسيّرة.

وقالت المقاومة العراقية، إنه "نؤكد استمرارنا في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة نصرة لأهلنا في فلسطين ورداً على المجازر، موضحة أن الهجوم، وهو الخامس اليوم نصرة لفلسطين، نفذ بمسيّرات "الأرفد" وإن عملياتها "متصاعدة".

ومن جانبه قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن "مسيرة واحدة على الأقل اخترقت أجواء إسرائيل من سوريا والجيش يحقق في احتمال إطلاقها من العراق".