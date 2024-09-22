اليوم السابع
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المحافظ يؤكد الالتزام بالحضور خلال كلمته بمدرسة بورسعيد الإعدادية بنين.. فيديو

الأحد، 22 سبتمبر 2024 09:40 ص
المحافظ يؤكد الالتزام بالحضور خلال كلمته بمدرسة بورسعيد الإعدادية بنين.. فيديو طلاب الإعدادية
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، اليوم السبت، بثاً مباشراً، من داخل مدرسة بورسعيد الإعدادية بنين، مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد "2024-2025" ، وذلك في كافة مدارس المحافظة.

تفقد اللواء محب حبشى، محافظ بورسعيد ، عدد من مدارس المحافظة مع إنطلاق العام الدراسي الجديد في كافة المدارس ، وحضر طابور الصباح بمدرسة بورسعيد الإعدادية بنين.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال كلمته علي ضرورة الإلتزام بالمدرسة والحضور بشكل مستمر وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ المناسب للطلاب وهيئة التدريس من أجل سنة دراسية سعيدة.

وأضاف ، أنه سيعمل جاهداً على تذليل كافة العقبات لتكون العملية التعليمية ناجحة في محافظة بورسعيد، مشيراً إلى أنه ستتم المتابعة بشكل دوري على جميع المدارس بما فيها المناطق البعيدة عن وسط المدينة كالشرق والغرب والجنوب.

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

 

الطابور
الطابور

 







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