"المبادرات الرئاسية نقطة مضيئة لبناء الإنسان".. ندوة لإعلام القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

نظم مجمع إعلام بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ندوة تحت عنوان "المبادرات الرئاسية لتدريب وتأهيل وتمكين الشباب نقطة مضيئة لبناء الإنسان"، حيث تأتي الندوة ضمن فعاليات الحملة الإعلامية «إيد في إيد هننجح أكيد» التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات والتي تستمر حتى نهاية أكتوبر 2024 لرفع الوعي بأهمية المبادرات الرئاسية وحث المواطنين من كافة الفئات والأعمار على المشاركة في تلك المبادرات والاستفادة منها تحت إشراف الدكتور أحمد يحي رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

وشارك في الندوة كلا من الدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والإعلامي سعيد أحمد نجيب كبير مخرجين بالهيئة الوطنية للإعلام ومستشار التدريب بمعهد التليفزيون، والدكتور محمود السيد عرابي خبير التنمية البشرية ومحكم المبادرات المجتمعية والشبابية.

وخلال الندوة، أكدت ريم حسين عبد الخالق مدير مجمع إعلام بنها، على أهمية المبادرات الرئاسية باعتبارها نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع ساهمت ومازالت تساهم في إحداث تغييرات نوعية جذرية في بناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميًا وثقافيا، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري، ولقد أولت تلك المبادرات اهتماما خاصا بتدريب وتأهيل وتمكين الشباب تأكيدا على دورهم في بناء الدولة المصرية ومؤسساتها، في دولة يُشكل الشباب السواد الأعظم من سكانها.

وأشارت، إلى أن تأهيل وتمكين الشباب أصبح محوراً إستراتيجياً في بناء الجمهورية الجديدة، ويبدو ذلك جليا في حرص القيادة السياسية على تدشين جسور للتواصل المباشر معهم، وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية بمختلف المجالات، إدراكاً لدورهم الفعّال والحيوي في تحقيق التنمية المستدامة.

وبدوره شدد وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، على أن الشباب في السنوات الأخيرة أثبتوا أنهم الرهان الرابح داخل الدولة المصرية، بعد ما حققوه من نجاح في تولي مناصب القيادة السياسية والإدارية، ولم يكن لذلك أن يحدث دون إرادة وحرص حقيقيين في دعم وتمكين الشباب، والذي جاء عن طريق البرامج التأهيلية والمبادرات الرئاسية، بهدف تجديد الدماء في مختلف أركان الدولة.

فيما أكد سعيد نجيب على أهمية المبادرات الشبابية باعتبارها نموذج للتنمية المستدامة، كونها تأخذ أشكال متعددة مثل مبادرات التوعية ومبادرات التأهيل والتدريب، وزيادة الكفاءة واكتساب مهارات الحياة، وتهيئة الشباب لسوق العمل، وهو أمر في غاية الأهمية في مجتمع يُمثل الشباب حوالى 60 % من التعداد السكاني، مضيفا: "تمكين الشباب كان أشبه بالحلم إلى أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 ووضعهم على رأس أولوياته".