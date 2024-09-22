السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى البشر بأوسيم

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالاتجار في البشر بمنطقة أوسيم، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 9066 لسنة 2024 جنايات أوسيم، المقيدة برقم 2626 لسنة كلي شمال الجيزة، أن المتهم قام بالاتجار في البشر عن طريق عرض طفل للبيع عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، بسبب تعرضه لازمة مالية فاتجه لبيع نجله.

وعقب تقنين الاجراءات تم القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.



