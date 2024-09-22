الحماية المدنية تسيطر على حريق فى شونة كتان بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

تمكنت قوات الحماية المدنية بسمنود، من إخماد حريق اندلع في شونة للكتان بزمام عزبة ميت هاشم، والتهمت النيران كميات من المحصول، وتم فصل الكتان المحترق عن باقي الكتان بالشونة، مما ساعد رجال الإطفاء علي احتواء النيران وإخمادها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في شونة للكتان بعزبة ميت هاشم مركز سمنود.

انتفلت 4 سيارات مطافئ لمكان البلاغ، وتم التعامل مع النيران، والدفع بلوادر لفصل الكتان المحترق عن باقي الكتان، خشية امتداد النيران له، وتم السيطرة على الحريق، وإجراء عمليات التبريد.