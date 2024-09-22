اليوم السابع
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الحكومة الفرنسية الجديدة تعقد أول أجتماعاتها غدا الاثنين فى الإليزيه

الأحد، 22 سبتمبر 2024 04:00 ص
الحكومة الفرنسية الجديدة تعقد أول أجتماعاتها غدا الاثنين فى الإليزيه ميشال بارنييه
أحمد علوى

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تعقد الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة ميشال بارنييه، أول اجتماعاتها غدا الاثنين بقصر الرئاسة الفرنسى، الإليزيه.

أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، السبت، عن تشكيلة الحكومة الجديدة، التي تضم 39 وزيرا يقودهم رئيس الوزراء ميشال بارنييه، وسيتولى جان نويل بارو حقيبة الخارجية، فيما احتفظ سيباستيان ليكورنو بحقيبة الدفاع من الحكومة السابقة.


وأفاد الأمين العام للرئاسة الفرنسية أليكسيس كولر، خلال إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، بأن "جان نويل بارو سيتولى وزارة الخارجية، وبرونو روتايو حقيبة الداخلية".


وأضاف أن "سيباستيان لوكورنو، سيتولى مجددا حقيبة الجيوش (وزارة الدفاع)، كما سميت رشيدة داتي وزيرة للثقافة".







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