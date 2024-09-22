التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقا فى نهر النيل بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى المنشاه المركزى، شاب يبلغ من العمر 22 سنة، جثة هامدة على إثر تعرضه لحادث غرق بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة شاب غرقا بدائرة مركز شرطة العسيرات وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، وتم نقلها للمستشفى، تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

وبالفحص عقب الانتقال تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بغرق شاب في نهر النيل، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الجثة، والتي وُجدت دون أي إصابات ظاهرية، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي.

وبسؤال والد المتوفي، الذي يعمل كعامل، أفاد بأن نجله كان يستحم في النهر وعجز عن السباحة، مما أدى إلى جرفه التيار وغرقه كما شهد أحد الجيران، الذي يبلغ من العمر 22 سنة، الواقعة وأكد ما ذكره والد الشاب، مشيرًا إلى عدم وجود أي شبهة جنائية.

تم توقيع الكشف الطبي على الجثة من قبل مفتش الصحة، تم التأكيد أن سبب الوفاة هو "إسفكسيا الغرق" وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.