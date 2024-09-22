الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

وذكر نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني - في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: قلقيلية، وبيت لحم، وطولكرم، ورام الله، والخليل، وطوباس.

وأوضح نادي الأسير أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات في حقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و800 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني.