اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأونروا: تفاقم الأزمة فى غزة مع تعرض مخيمات النازحين لأول موجة أمطار

الأحد، 22 سبتمبر 2024 11:08 ص
الأونروا: تفاقم الأزمة فى غزة مع تعرض مخيمات النازحين لأول موجة أمطار غزة
أ ش أ

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ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا" أن مخيمات النازحين تعرضت اليوم لأول موجة أمطار في خان يونس بغزة‬⁩، لتغرق معها العديد من الخيام وتزداد معاناة العائلات التي تعيش في ظروف قاسية منذ بدء الحرب.

وأوضحت الأونروا، في تدوينة على صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، أنه ومع النقص الشديد في المواد الضرورية لحماية النازحين من الرياح والأمطار والفيضانات وفي ظل القيود اللوجستية ونفاد الإمدادات، تتفاقم الأزمة يوماً بعد يوم، مكررة دعوتها إلى وقف إطلاق النار في غزة.







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