اليوم السابع
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الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من مخاطر تحويل لبنان إلى غزة أخرى

الأحد، 22 سبتمبر 2024 05:58 م
الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من مخاطر تحويل لبنان إلى غزة أخرى جوتيريش
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيريش يحذر من مخاطر تحويل لبنان إلى غزة أخرى. 

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله".

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".
 







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