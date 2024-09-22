اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأردن يطالب رعاياه بمغادرة لبنان فى أقرب وقت ممكن

الأحد، 22 سبتمبر 2024 01:07 ص
الأردن يطالب رعاياه بمغادرة لبنان فى أقرب وقت ممكن عاهل الأردن
أ ش أ

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جددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية دعوتها للرعايا الأردنيين بعدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن.


وقالت الوزارة في بيان إنه في ضوء التصعيد الذي تشهده الجمهورية اللبنانية من اعتداءات إسرائيلية متواصلة، وحرصاً على سلامة المواطنين الأردنيين، نطالب من الأردنيين المقيمين والمتواجدين هناك مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن.


‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أن هذه التوصية تأتي للحفاظ على سلامة المواطنين الأردنيين في لبنان، خصوصاً في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، التي تهدد أمن المنطقة برمتها.


وجدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة، داعياً إلى ضرورة التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت.







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