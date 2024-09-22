استقبال انترناشونال للطلاب من أسرة مدرسة القصبة الابتدائية فى بنى سويف..صور

بنى سويف هانى فتحى

فوجئ تلاميذ مدرسة القصبة الابتدائية بنات التابعة لمركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف، باستقبال رائع من المعلمين فى أول أيام العام الدراسي الجديد.

واستقبلت أسرة المدرسة التلاميذ من أبناء القرية بالبالونات والتقاط الصور التذكارية مع بعض المجسمات، فيما فوجئ التلاميذ بوجود الكتب المدرسية الجديدة على المقاعد الخاصة بهم وعليها بعض البالونات.

وانتظمت الدراسة اليوم، الأحد، بكامل طاقتها في أكثر من 1340 مدرسة تستقبل أكثر من 825 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل من رياض الأطفال والتعليم الأساسي والمرحلة الثانوية "عام وفني" على مستوى المحافظة.

وتقدم المحافظ بالتهنئة لأسرة العاملين بقطاع التعليم بمناسبة بدء العام الدراسي، وتفقد عددا من فصول بمرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي، وتابع جانبا من الأنشطة التي ينفذها طلاب المدرسة تزامنا مع بدء الدراسة، مؤكدا أهمية وضرورة تفعيل دور الأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح والنشيد الوطني والالتزام بالإذاعة المدرسية واختيار البرامج التي تعمل على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.



بالونات فى مدرسة القصبة الابتدائيه



تجهيز الكتب المدرسية للتلاميذ



تلاميذ المدرسة



تلاميذ مدرسة القصبة



صور تذكارية للتلاميذ