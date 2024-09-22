اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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استشهاد 7 فلسطينيين فى قصف للاحتلال الإسرائيلى جنوب ووسط قطاع غزة

الأحد، 22 سبتمبر 2024 10:57 ص
استشهاد 7 فلسطينيين فى قصف للاحتلال الإسرائيلى جنوب ووسط قطاع غزة غزة
أ ش أ

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استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب ووسط قطاع غزة، في اليوم الـ 352 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مدفعية الاحتلال قصفت بعدة قذائف بلدة "خزاعة" شرق خان يونس؛ ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين.

وأوضحت "وفا" أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني انتشلت جثامين 4 شهداء من منطقة "العطاطرة" شرق مدينة رفح، إثر قصف الاحتلال للمواطنين.. مشيرة إلى أن طائرة مسيرة من نوع "كواد كوبتر" أطلقت النار صوب مواطنين في محيط "تبة النويري" غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة؛ ما أدى إلى استشهاد فلسطيني.

وفي سياق متصل.. أصيب 3 فلسطينيون بالرصاص الحي بينهم طفلان، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة من مدينة نابلس.







قطاع غزة

خان يونس

نابلس

مخيم النصيرات




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