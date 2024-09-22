اليوم السابع
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الأحد، 22 سبتمبر 2024 01:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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استشهاد 6 فلسطينيين فى قصف للاحتلال استهدف مدرسة تؤوى نازحين بغرب غزة

الأحد، 22 سبتمبر 2024 12:44 م
استشهاد 6 فلسطينيين فى قصف للاحتلال استهدف مدرسة تؤوى نازحين بغرب غزة غزة
أ ش أ

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استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مدرسة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" أن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة كفر قاسم بمخيم الشاطئ، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وجرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي .

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت أمس السبت، مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 21 فلسطينيا، بينهم 13 طفلا و6 سيدات وجنين، وإصابة 30 آخرين .

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 41 ألفا و391 فلسطينيا، وإصابة 95 ألفا و760 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.







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فلسطين

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حي الزيتون




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