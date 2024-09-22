اليوم السابع
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استشهاد فلسطينى جراء إطلاق طائرة كواد كوبتر إسرائيلية النار وسط قطاع غزة

الأحد، 22 سبتمبر 2024 10:29 ص
استشهاد فلسطينى جراء إطلاق طائرة كواد كوبتر إسرائيلية النار وسط قطاع غزة قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، باستشهاد فلسطيني جراء إطلاق طائرة كواد كوبتر إسرائيلية النار صوب مواطنين في غربي النصيرات وسط قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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