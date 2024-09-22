اليوم السابع
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الأحد، 22 سبتمبر 2024 10:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت إلى 45 شهيدا

الأحد، 22 سبتمبر 2024 10:01 ص
ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت إلى 45 شهيدا غارة جوية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 45 شهيدا.

وأوضح المركز وفقا لما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الأحد، أن أعمال رفع الانقاض تستمر لليوم الثالث على التوالي، حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وباشرت الأدلة الجنائية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أخذ عينات من جثامين شهداء في المستشفيات لم تحدد هويتهم بعد، لإجراء فحوص الـ DNA وتحديد هويات أصحابها.







وزارة الصحة اللبنانية

بيروت

اسرائيل

لبنان




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