ارتفاع حصيلة الشهداء بغزة لـ41 ألفا و431 شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي

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أعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41 ألفا و431 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر، في تصريحات وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينة"وفا"، اليوم الأحد، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95 ألفا و818 إصابة منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 40 شهيدا، و58 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، موضحة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي سياق آخر .. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حاجز مخيم شعفاط العسكري شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز في كلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين من التنقل،ويشكل الحاجز الضلع الرابع للجدار الذي يحيط ببلدة شعفاط والمخيم الذي أقيم على أطرافها وبلدة عناتا وما بينهما من أحياء رأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام، وإغلاقه يعني حصار وعزل المنطقة بالكامل.

وفي سياق متصل .. نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في حي المصرارة بالقدس المحتلة، وفرضت مخالفات على مركبات المواطنين.