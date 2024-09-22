إصابة 3 أشخاص فى حادثى سير أثناء عبورهم الطريق بإيتاى البارود والنوبارية

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، حادثى سير بمركزى ايتاى البارود والنوبارية بالظهير الصحراوى للمحافظة، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة شخصين بكسور وجروح مختلفة إثر إصطدامهم بسيارة أثناء عبورهم الطريق الصحراوى القاهرة - الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية لإسعافهم.

كما شهد مركز إيتاى البارود إصابة شخص أثناء عبوره طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، وتم نقل المصاب إلى مستشفى إيتاى البارود المركزى.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الوقائع.