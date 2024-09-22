إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى العياط

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى منطقة العياط، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.

وفور تلقى بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى منطقة العياط ، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.



