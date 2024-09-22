إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسكندرية الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق اسكندرية الصحراوى ، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.