إصابة شخص سقط من قطار فى مزلقان بإحدى قرى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب شخص بجرح قطعي بالرأس وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد واشتباه ما بعد الارتجاج؛ إثر سقوطه من القطار بناحية مزلقان الحصة بقرية بردين بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق بوصول "عطا أحمد" 60 عاما، مقيم بمركز الزقازيق، مصابا بجرح قطعي بالرأس وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصاب إثر سقوطه من القطار بناحية مزلقان الحصة بقرية بردين بمركز الزقازيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.