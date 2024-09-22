اليوم السابع
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الأحد، 22 سبتمبر 2024 06:06 م
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إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة نقل بصحراوى البحيرة

الأحد، 22 سبتمبر 2024 04:53 م
إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة نقل بصحراوى البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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أصيب شخصين بكسور وجروح، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بمركز أبو المطامير بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة شخصين  بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق أبو المطامير الصحراوىK وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة  لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.







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