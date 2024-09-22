اليوم السابع
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الأحد، 22 سبتمبر 2024 01:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابات بالاختناق لطلبة مدرستى "الأونروا" فى مخيم الجلزون شمال رام الله

الأحد، 22 سبتمبر 2024 12:34 م
إصابات بالاختناق لطلبة مدرستى "الأونروا" فى مخيم الجلزون شمال رام الله الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
أ ش أ

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أصيب اليوم الأحد، العشرات من طلبة مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم الجلزون شمال رام الله بالاختناق بالغاز السام.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه مدرستي الأونروا للذكور والإناث المقامتين على مدخل المخيم، ما أدى لإصابة عشرات الطلبة بالاختناق، واندلعت مواجهات في المكان.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجز مخيم شعفاط العسكري شمال شرق القدس المحتلة.







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الاحتلال الإسرائيلي




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