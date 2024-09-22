إسرائيل تعقد اجتماعا وزاريا موسعا وسط تهديدات بتكثيف الهجمات على لبنان

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ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا موسعا خلال ساعات، في أعقاب وابل من الصواريخ التي أطلقها حزب الله على مناطق مدنية في إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن الاجتماع يأتي بعدما تم تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​رفيع المستوى؛ الذي كان مقررا اليوم وسط تصعيد خطير في القتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ موجة جديدة من الضربات ضد أهداف لحزب الله في لبنان، وإن دفاعاته الجوية لا تزال في حالة تأهب قصوى، محذرا من أن ضرباته ضد حزب الله ستستمر وتكثف.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنه خلال الساعات القليلة الماضية، أطلق حزب الله ما يقرب من 115 تهديدًا جويًا تجاه مناطق شمال إسرائيل؛ حيث تنتشر صفوف تابعة للجيش الإسرائيلي في المنطقة، وهي في حالة تأهب قصوى.