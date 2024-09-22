اليوم السابع
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الأحد، 22 سبتمبر 2024 04:25 م
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إزالة 242 حالة تعد بمساحة 59 ألفا و467 متر مبانى و476 فدانا و10 قيراط بالشرقية

الأحد، 22 سبتمبر 2024 03:56 م
إزالة 242 حالة تعد بمساحة 59 ألفا و467 متر مبانى و476 فدانا و10 قيراط بالشرقية تعديات
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة وأسفرت عن إزالة 129 حالة تعد بمساحة 59 ألف و467 مترمباني و113حالة تعدي بمساحة 476 فدان و10 قيراط و13 سهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.







الشرقية

ازالة تعديات الزراعية بالشرقية

ازالة البناء المخالف بالشرقية

اخبار الشرقية




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