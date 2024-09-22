إحالة 5 أشخاص للمحاكمة بتهمة التنقيب عن الآثار فى التبين

كتب كريم صبحى

قررت نيابة التبين، إحالة 5 أشخاص للمحاكمة الجنائية، بتهمة التنقيب عن الأثار داخل عقار،ونجحت الداخلية فى ضبط خمسة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (5 أشخاص "أحدهم مالك العقار محل الواقعة") حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر بداخله على حفرة بقطر 3 أمتار وعمق 10 أمتار وأدوات التنقيب، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات لاستخدامها فى أعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.