اليوم السابع
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إحالة مدير مدرسة ببورسعيد للتحقيق لعدم تسليم الكتب المدرسية للتلاميذ

الأحد، 22 سبتمبر 2024 09:50 ص
إحالة مدير مدرسة ببورسعيد للتحقيق لعدم تسليم الكتب المدرسية للتلاميذ محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أحال اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مدير مدرسة زيدان سند الأساسية المشتركة بجنوب بورسعيد إلى التحقيق لعدم تسليم الكتب المدرسية لتلاميذ المدرسة.

واستفسر محافظ بورسعيد من تلاميذ المدرسة عن استلامهم الكتب المدرسية من عدمه، وذلك خلال تفقده سير العملية التعليمية داخلها، فأخبروه أنهم لم يتسلموها حتى الآن، فأصدر قراره بإحالة مدير المدرسة إلى التحقيق.

وشدد محافظ بورسعيد، على أنه لا تهاون في مستقبل أبنائنا الطلاب، وأنه سيجرى اتخاذ إجراءات مشددة تجاه كل مقصر، وكذلك مكافأة كل مبدع ومميز في القيام بمهام عمله.


 







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