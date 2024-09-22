إحالة للنيابة واستبعاد من الوظيفة.. عقوبة المخالفين بأول أيام الدراسة ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، منذ قليل، عن استبعاد مديري مدرستين من وظيفتهما وإحالتهما للنيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها.

وأكدت المديرية في بيانها، أنه تنفيذا لقرار اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بإحالة مديري مدرستين بمنطقة بحر البقر، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بمعرفة إدارة الشئون القانونية واستبعاد المحالين من وظائفهم الحالية وإحالة الموضوع برمته للنيابة الإدارية.

واستكملت أن ذلك نتيجة للمخالفات التي تم رصدها بالمدرستين خلال جولة المحافظ أول يوم دراسي، من عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب، وإهمال مستوى النظافة داخل المدرستين.