أول طابور صباح بمعهد الفتيات بكفر الشيخ بحضور رئيس المنطقة الأزهرية.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان" بث مباشر.. أول طابور صباح بمعهد الفتيات بكفر الشيخ بحضور رئيس المنطقة الأزهرية، بحضور الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ فعاليات أول يوم دراسي بمطلع العام الدراسي الجديد للمعاهد التي تعمل بنظام الفترة الواحدة.

وتناولت الإذاعة المدرسية بالمعهد بنود وأهداف المبادرة الجديدة لبناء الإنسان التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودور الأزهر في تنفيذ تلك المبادرة، إضافة لتفاعل طلاب وطالبات والعاملين بالأزهر الشريف مع تلك المبادرة، بما يعود بالنفع على بناء الإنسان بمصر.

كما حرص رئيس المنطقة على متابعة انطلاق العام الدراسي بالمعاهد الأخرى من خلال التواصل مع مديري الإدارات التعليمية ورجال المتابعات الميدانية، لمتابعة إقامة فعاليات طابور الصباح والإذاعة الصباحية وتحية علم البلاد، وانتظام سير اليوم الدراسي بداخل فصول المعاهد.

وتابع رئيس المنطقة إلقاء الكلمة التعريفية بطابور الصباح عن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» بناءًا على توجيهات فضيلة وكيل الأزهر الشريف ورئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، بالحديث عن فعاليات المبادرة بالإذاعة الصباحية للمعاهد طوال الأسبوع الأول من الدراسة، للتوضيح من خلالها بمدى اهتمام الأزهر الشريف بتفعيل المبادرة الرئاسية والمشاركة فيها من خلال تنظيمه لمجموعة من المبادرات والأنشطة التنموية، والبرامج التوعوية الهادفة لبناء الإنسان نفسيًا ودينيًا، والتأكيد على عمق رسالة الأزهر المجتمعية وبيان أثره في تقدم البشرية، ورُقيّ الحضارة الإنسانية.



طالبات معهد الفتيات الإعدادي والثانوي بكفر الشيخ



تناول بنود وأهداف مبادرة بداية لبناء الإنسان بمعهد فتيات كفر الشيخ