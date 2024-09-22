أطباء يسحبون 2 لتر سائل أسود من رئة مدخن سجائر إلكترونية

كتبت إيناس البنا

كشفت تقارير صحيفة أمريكية عن دخول امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا إلى المستشفى بسبب ردود الفعل التي ظهرت عليها نتيجة الإدمان المفرط للسجائر الإلكترونية، فتعرضت لتسريب مخاط أسود من الأنف والفم، وفور دخولها للمستشفى تمت إزالة لترين من السائل الأسود المتسرب على الرئة، وذلك حسب ما نشرته تقارير وسائل الإعلام الأمريكية وحسب ما نشره موقع heathsite.

وأوضحت التقارير أنها كانت مدمنة للسجائر الإلكترونية وتتناولها بكثرة، حيث تنفق حوالي 500 دولار كل أسبوع عليها، وتستخدمها منذ عام 2021.

ماذا فعلت السجائر الإلكترونية بهذه السيدة؟

ذكرت المرأة أنها بدأت تعاني من آثار جانبية مروعة للسجائر الإلكترونية في عام 2023، حيث شعرت بثقل في صدرها وسعال شديد، وفي البداية، وكانت تعانى من التهاب في الشعب الهوائية، وزارت المستشفى عدة مرات بسبب مشاكل في التنفس وسعال شديد، وكان صوتها ضعيفًا أو معدومًا، وظلت تشعر بثقل في الصدر حتي دخولها المستشفى.

ما الآثار السلبية لإدمان التدخين الإلكتروني

يحدث تأثير السجائر الإلكترونية نتيجة السوائل المستخدمة فيها حيث إنها تحتوى على إضافات عطرية والجلسرين والمركب العضوي ثنائي الأسيتيل والنيكوتين وبروبيلين جليكول، وعند اشتنشاق البخار تدخل معه إلى الجسم أيونات المعادن الثقيلة مثل النيكل والقصدير وغيرها، وجميع هذه المركبات تعمل على تعطيل الغدة الدرقية التي تنظم عمل القلب، والمخ، وإفراز الهرمونات بالجسم.



كما أن الإكثار من تدخين السجائر الإلكترونية يمكن أن يؤدي إلى تخفيض مستوى هرمون التستوستيرون لدي الرجال، وأيضًا انخفاض عدد الحيوانات المنوية، ويؤثر سلبًا في عمل الجهاز التناسلي الأنثوي خاصة خلال فترة الحمل.

مادة بروبيلين جليكول الموجودة بسوائل السجائر الإلكترونية يمكن أن تتراكم في الجسم، وهذا الأمر يسبب رد فعل تحسسي للجسم، وأيضًا تزيد من التعرض لاضطراب فيعمل الكبد والكلى، وهذا يؤثر علي صحة الجهاز التنفسي والجهاز العصبي، ويزيد من الإصابة بالربو.



وأوضح الأطباء، أن المشاكل الصحية التي تسببها السجائر الإلكترونية، هي زيادة في إفراز اللعاب وجفاف تجويف الفم، وألم في البطن والصداع والدوخة والاكتئاب والإسهال والتهيج وانخفاض التركيز والغثيان وضعف الذاكرة، كما أنها تزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية ومشاكل في عضلة القلب وأمراض السرطان، وتسبب تفاقم مرض السكري.



