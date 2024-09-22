أخبار مصر.. المجمعات الاستهلاكية تطرح بيض المائدة بسعر 150 جنيها للطبق

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها طرح المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بيض المائدة بسعر 150 جنيها للطبق، بجانب توفير جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمنافذ والشركات التابعة للوزارة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
المجمعات الاستهلاكية تبدأ طرح بيض المائدة بسعر 150 جنيها للطبق
بدأت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح بيض المائدة بسعر 150 جنيها للطبق بجانب توفير جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمنافذ والشركات التابعة للوزارة، كما تحرص الوزارة على توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ لتلبية احتياجات المواطنين.
كامل الوزير: تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى جميع الأعمال
في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري كل محافظة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، قام الوزير بزيارة مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث عقد لقاءً موسعاً مع اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج لبحث التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات، وحضر اللقاء رئيس هيئة التنمية الصناعية الدكتور ناهد يوسف وقيادات الهيئة ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة والمختصين الصناعيين بمحافظة سوهاج.
حضور مرتفع لطلاب المدارس فى ثانى أيام العام الدراسى وانتظام الصفوف الدراسية
شهدت المدارس صباح اليوم الأحد، فى ثان أيام انطلاق العام الدراسى الجديد، حضور مرتفع للطلاب، حيث انتظمت الدراسة فى عدد من الصفوف الدراسية حسب جداول حضور الطلاب بالعام الدراسي الجديد والذى وضعته المديريات التعليمية والإدارات، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى متابعة وصول الكتب المدرسية للمدارس وتسليمها للطلاب، مشددة على أهمية التزام الطلاب بالزى المدرسى والانضباط الدراسى وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة العلمية.
تقرير رسمى يكشف: المساحة المُنزرعة بالقمح 2023/2024 بلغت 3,25 مليون فدان
كشف التقرير الفني النهائي للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح موسم 2023/2024 أن المساحة المُنزرعة بالقمح 3,25 مليون فدان وأنتجت 9,4 مليون طن بمتوسط إنتاجية 19,3 أردب للفدان .
جيش الاحتلال: نفذنا سلسلة هجمات على جنوب لبنان وقصفنا عشرات الأهداف لحزب الله
قال جيش الاحتلال إننا نفذنا سلسلة من الهجمات على جنوب لبنان وقصفنا عشرات الأهداف في عدة مناطق بما فيها منصات إطلاق ومنشآت عسكرية لحزب الله، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلى استهدف مدرسة بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة
أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية ومناطق بشمال الوجه البحرى متفاوتة الشدة
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه مع أول أيام فصل الخريف تتساقط الأمطار على طول السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحرى تكون متفاوتة الشدة.
سعر الذهب فى مصر يرتفع 1.6% بسبب الصعود العالمى
ارتفع سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي بشكل واضح ليظهر مدى تأثير حركة سعر الذهب العالمي على السعر المحلي، حيث يعد ارتباط السعرين مؤخراً هو المحرك الأول لسعر الذهب المحلي، خاصة مع استقرار سعر الصرف وتراجع الطلب المحلي.
وخلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب في مصر عيار 21 بنسبة 1.6% ليربح 55 جنيها لكل جرام، حيث أغلق تداولات الأسبوع عند 3540 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3485 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.
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