اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. طرح لحوم مجمدة بـ195 جنيها للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية

الأحد، 22 سبتمبر 2024 12:07 ص
أخبار × 24 ساعة.. طرح لحوم مجمدة بـ195 جنيها للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية لحوم مجمدة
كتب سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

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