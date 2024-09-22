أخبار × 24 ساعة.. طرح لحوم مجمدة بـ195 جنيها للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية

كتب سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الصحة تكشف إجراءاتها لمواجهة رصد حالات الإصابة بالنزلات المعوية.. إنفوجراف

محافظ القاهرة يحظر هدم القصور أيا كان طابعها دون العرض عليه.. إنفوجراف

الأرصاد: تكاثر السحب غدا على شمال البلاد وتوقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق

‫الزراعة: علماء وباحثو معهد صحة الحيوان ضمن تصنيف جامعة ستانفارد الأمريكية

وزارة‫ الزراعة: 6.4 مليون طن صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام

وزارة العمل تعلن عن 6200 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية.. تفاصيل