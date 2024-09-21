29 مدرسة جديدة بالبحيرة بتكلفة 208 ملايين جنيه مع بداية العام الدراسى الجديد

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ضرورة توفير الوسائل التعليمية الحديثة والاهتمام بالصيانة الدورية للمرافق المدرسية، لضمان سير العملية التعليمية بانتظام وفاعلية.

وأشارت إلى أن محافظة البحيرة تضم 4195 مدرسة، تخدم ما يزيد عن مليون و650 ألف طالب وطالبة، لافتة إلى أنه تم إنشاء 29 مدرسة جديدة ما بين إحلال وتوسعة وإنشاءات جديدة، بإجمالي 462 فصلًا دخلوا الخدمة في العام الدراسي الجديد بتكلفة 208 ملايين جنيه.

وأكدت أنه يجري حاليًا إنشاء 37 مدرسة إضافية تشمل 618 فصلًا دراسيًا بتكلفة 756 مليون جنيه، وذلك بهدف خفض الكثافات الطلابية ليصل عدد الطلاب في كل فصل إلى 45 طالبًا فقط.

جاء ذلك خلال تفقدها عدد من المدارس بمدينة أبو حمص للوقوف على جاهزيتها وانتظام سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد.

كما أكدت محافظ البحيرة على الاستعانة بمعلمين بنظام الحصة ومعلمين من أصحاب المعاشات لسد العجز في الكوادر التعليمية.