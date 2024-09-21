18 عالما يمثلون جامعة قناة السويس بقائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم

الإسماعيلية - صبرى غانم

للعام السابع على التوالي ظهور مميز لـ18 عالماً من جامعة قناة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأعلى 2% من الباحثين في العالم الأعلى استشهادا عن العام 2023.

وتعليقاً على صدور نتائج التصنيف أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن القائمة تضم نخبة من علمائنا من كليات العلوم، الصيدلة، الطب البيطري، الزراعة، الحاسبات والمعلومات والطب البشرى.

وشملت القائمة أيضا 8 علماء ضمن العلماء الأكثر تأثيراً عن مجمل أعمالهم إلى عام 2023 .

كما احتوى تصنيف "استانفورد" على 15 عالماً من الأعلى استشهادا في عام 2023 فقط.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن القائمة تضم أساتذة وأعضاء هيئة تدريس ذوي قدرات بحثية شديدة التميز بمجالات مختلفة، مؤكداً أن هذا الأمر يُعد إنجازاً جديد يضاف إلى إنجازات الجامعة، و تدعيماً لريادتها وتميزها في مجال البحث العلمي والتعاون الدولي.

وتابع ؛ أن هذا الإنجاز يأتي حصيلة لدعم الجامعة لباحثيها في مختلف التخصصات وتماشياً مع توجيهات الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ؛ لدعم البحث العلمي والنشر الدولي فى الجامعات مما يعود بالأثر الإيجابي على التصنيف الدولي للجامعة.

ومن جانبه، قدم الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، التهنئة للعلماء والباحثين من أبناء جامعة قناة السويس الذين شملتهم قائمة "ستانفورد"، مُؤكداً على التزام الجامعة بدعم وتعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة دولياً في مجلات رصينة ذات تأثير عالي ويوضح تحقيق الجامعة تقدماً ملحوظا في تنفيذ استراتيجيتها لدعم العملية البحثية والباحثين بالجامعة لتحقيق التميز البحثي المنشود والوصول للعالمية.

فيما أوضح الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي أن القائمة شملت أكثر من 200 ألف عالم في 22 مجالا علمياً و176 حقلاً فرعياً من 150 دولة، اعتماداً على قاعدة بيانات Scopus بمختلف التخصصات.

وأضاف أن هذا الإصدار يعتمد على البيانات التي تقدمها إلسفير من خلال مختبر إيسر (https://www.elsevier.com/icsr/icsrlab).

بينما أوضحت الدكتورة إلهام الخواص مدير وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولي أن القائمة تعتمد على الاستشهادات العلمية للباحثين، وتقوم على عدة مؤشرات منها : الاقتباسات من أبحاث منشورة، وعددها، ومعامل هيرش لقياس الإنتاجية العلمية للباحثين، ومعامل هيرش المعدل لقياس التأليف المشترك. ويتم اختيار العلماء فى القائمة بناءا على تصنيفين هما:

محصلة الاستشهادات على مدى حياتهم المهنية والاستشهادات بشكل منفصل للسنة الأخيرة الفردية فقط، ويتم إعطاء المقاييس مع وبدون الاستشهادات الذاتية ونسبة الاستشهادات إلى أوراق الاستشهاد.

ومثلت القائمة الأعلى استشهادا لعام 2023 علماء جامعة قناة السويس بترتيب ظهورهم كالتالي :

• الدكتور محمد عبد الدايم بكلية الطب البيطري

• الدكتور وليد محمود بكلية العلوم.

• الدكتور أحمد الشامي بكلية العلوم.

• الدكتور ناصر مصطفي بكلية العلوم.

• الدكتور جمال المصري بكلية الزراعة.

• الدكتور عبد العظيم الجمال بكلية الطب البيطري.

• الدكتورة نهلة الشناوي بكلية العلوم.

• الدكتورة شيماء عناني بكلية الصيدلة.

• الدكتور سعيد نوار بكلية الزراعة.

• الدكتور على صلاح بكلية الطب البيطري.

• الدكتورة نهى مصباح بكلية الصيدلة.

• الدكتور فايز على بكلية العلوم.

• الدكتور السيد خفاجي بكلية الصيدلة.

• الدكتورة سوسن زيتون بكلية الصيدلة.

• الدكتور محمد نافع بكلية العلوم.

كما مثل جامعة قناة السويس مجموعة من علمائها المُعارين وهم:

• الدكتور عبد العليم السعدني بكلية الحاسبات والمعلومات.

• الدكتور ياسر مصطفى بكلية الصيدلة.

• الدكتور عمرو القلش بكلية العلوم.

• الدكتور صلاح الهنداوى بكلية الزراعة

ومثلت القائمة الاعلى استشهادا في مجمل أعمالهم لعام 2023 بترتيب ظهورهم كل من:

• الدكتور وليد محمود بكلية العلوم.

• الدكتور محمد عبد الدايم بكلية الطب البيطري

• الدكتور أحمد السقا بكلية الطب البشرى.

• الدكتور ناصر مصطفي بكلية العلوم.

• الدكتور فريد طنطاوي بكلية العلوم.

• الدكتور علاء الجندي بكلية الصيدلة.

• الدكتورة نهلة الشناوي بكلية العلوم.

• الدكتور أحمد الشامي بكلية العلوم.

