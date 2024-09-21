وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزى ووحدات الرعاية

شمال سيناء - محمد حسين

أجرى الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، جولة تفقدية مفاجئة في وحدات الرعاية الأولية بمركز ومدينة الشيخ زويد، إضافة إلى زيارة غير معلنة لمستشفى الشيخ زويد المركزي، بهدف الاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

وأعلنت صحة شمال سيناء، أنه بدأت الجولة بتفقد مراكز الرعاية في قرى "الخروبة، قبر عمير، الشلاق، الرعاية، وأبو رفاعي"، حيث قام الدكتور بدر بمعاينة غرف الاستقبال والصيدليات للتأكد من توافر الأدوية، المستلزمات الطبية، الأمصال، واللقاحات الضرورية. كما شملت الجولة زيارة مفاجئة لمستشفى الشيخ زويد المركزي، لمتابعة انتظام العمل داخل المستشفى.

ورافق وكيل الوزارة في جولته الدكتور محمد فوزي، مدير المستشفى، حيث تفقدا أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية للتأكد من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى. وخلال الجولة، اطلع الدكتور بدر على جداول ونوبتجيات الفريق الطبي العامل بالمستشفى، وراجع كشوف انتظام العاملين من الفرق الطبية وأطقم التمريض، للتأكد من سير العمل بانتظام وكفاءة.